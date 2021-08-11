Колишнє ліворадикальне повстанське колумбійське групування FARC упродовж 1996-2016 років завербувало до своїх лав щонайменше 18,6 тис. неповнолітніх осіб. Дітей використовували для боротьби з урядом країни, з яким у 2016 році повстанці уклали мирову, а згодом договір ратифікував колумбійський парламент.

Про це повідомив колумбійський трибунал, який розслідує військові злочини.

Спеціальна юрисдикція з питань миру закликала колишніх керівників Революційних збройних сил Колумбії (FARC) дати свідчення, оскільки вона продовжує розслідування примусового вербування дітей до демобілізованої партизанської армії.

Цифру у 18,6 тис. завербованих дітей трибунал отримав, порівнявши 31 базу даних державних установ, університетів, правозахисних груп та родичів дітей, які були залучені до партизанської групи. Оновлені дані перевищують попередню оцінку генерального прокурора Колумбії, який заявив у 2016 році, що FARC примусово залучили до своїх рядів 11,5 тис. дітей.

Питання примусового вербування було суперечливою темою в Колумбії, де досі ще незагоєні рани від 40-річного конфлікту між FARC та колумбійським урядом.

У 2020 році в інтерв’ю місцевій газеті El Tiempo колишній командувач FARC Родріго Лондоньо заперечував, що у партизанів була політика вербування дітей до 15 років. Лондоньо сказав, що багато підлітків у віці 15-17 років приєдналися до лав партизанів добровільно. Він зауважив, що у сільській місцевості у Колумбії 15-річні вважаються дорослими.

За колумбійським законодавством, дорослими вважаються лише особи, котрі досягли 18-річного віку.

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За даними колумбійського трибуналу, FARC завербувало щонайменше 5,6 тис. дітей у віці 14 років і молодше за два десятиліття.

Відповідно до мирної угоди 2016 року, колишні партизани, які співпрацюють з мирним трибуналом, можуть уникнути тюремного ув’язнення, якщо судді вирішать, що вони сказали правду про воєнні злочини.

Водночас суд може постановити їм виплатити компенсацію потерпілим. Тим, хто відмовляється співпрацювати і кого визнають винним, можуть заборонити займати державні посади, а також може загрожувати 20 років за ґратами.