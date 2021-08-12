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Софія Зінов'єва |

Дві версії: розвідка США так і не дійшла остаточного висновку про походження Covid-19

коронавірус

Американський телеканал CNN повідомив, що розвідка Сполучених Штатів так і не дійшла остаточного висновку про походження коронавірусу. Питання виявилось складнішим, ніж очікувалось.

Про це йдеться у проекті доповіді, заявляють джерела CNN.

За їхньою інформацією, розвідка вивчала дані протягом трьох місяців і після цього все ще схиляється до двох основних версій:

  • вірус Covid-19 з’явився в лабораторії Уханського інституту вірусології;
  • коронавірус перейшов від людей до тварин природним чином.

Походження коронавірусу

Тиждень тому спецслужби США отримали доступ до унікальних даних Інституту вірусології китайського міста Ухань.

Саме з цього населеного пункту почалася пандемія коронавірусу по всьому світу.

Про це знову повідомив телеканал CNN та зазначив, що наразі невідомо, як фахівці змогли отримати доступ до цієї інформації.

Тепер спецслужби США будуть розшифровувати ці дані. Для цього їм знадобляться спеціальні потужні комп’ютери національних лабораторій міністерства енергетики США.

Також для розшифровки інформації потрібні фахівці із бездоганним знанням китайської мови.

Деталі про секретні дані з уханської лабораторії читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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