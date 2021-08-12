На італійському острові Сицилія зафіксовано температуру повітря +48,8, що може стати новим температурним рекордом для усієї Європи.

За інформацією регіональної влади, майже +49 градусів на Сицилії зафіксували вдень 11 серпня.

Щоб рекорд підтвердили та встановили офіційно, його має верифікувати Всесвітня метеорологічна організація.

Якщо дані будуть підтверджені, після відповідного аналізу вони можуть стати найвищим значенням, зафіксованим на європейському континенті, – розповів метеоролог Мануель Маццолені.

Наразі температурний рекорд у Європі належить Греції та становить рівно +48 за Цельсієм.

Таку надзвичайну спеку зафіксували у столиці Греції Афінах ще у 1977 році.

Цьогорічні температурні рекордиу Італії вчені пояснюють циклоном Люцифер, який насувається на країну з Африки.

Після Сицилії, за прогнозами синоптиків, циклон направиться у бік Риму і викличе там значне підвищення температури повітря.

У деяких регіонах України також досить спекотно. Через це існує значний ризик перегріву і теплового удару.

Як допомогти людині, у якої стався тепловий удар, Факти ICTV розповідали раніше.