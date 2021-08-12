На японські урядові установи та приватні компанії здійснили серію кібератак.

Внаслідок хакерських дій у 129 урядових установах та компаніях стався витік даних.

Злочинцям вдалося отримати доступ до програм обміну інформацією.

Жертвами кібератаки стали секретаріат японського Кабінету міністрів, Міністерство закордонних справ та Міністерство національних земель, інфраструктури, транспорту та туризму.

Серед викраденої інформації були дані про системи клієнтів, матеріали щодо реалізації проектів, а також деяка особиста інформація – імена та адреси електронних скриньок.

Витік інформації помітила японська компанія Fujitsu, яка оновила дані про несанкціонований доступ до її програми ProjectWEB.

ProjectWEB – це програма, яку дуже часто використовують урядові структури та інші компанії в Японії.

Кібератаки російських хакерів

На початку серпня російські хакери виклали у мережу дані банківських карток понад 1 млн людей по всьому світу.

Йдеться переважно про жителів США та громадян інших країн.

За попередньою інформацією, до злочину причетне хакерське угруповання All World Cards, повідомив телеканал CNBC.

Фахівці попередили, що незабаром злочинці почнуть масово використовувати дані цих карток для незаконного заволодіння чужими коштами.

Джерело: NHK