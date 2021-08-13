Китай через Covid-19 закрив термінал третього в світі за вантажообігом порту

Китай закрив один із терміналів порту Нінбо-Чжоушань, що є третім у світі за вантажообігом.

Там коронавірус виявили у працівника порту.

І хоча експерти попереджали про загрозу вантажообігу, що і так зазнає збитків, а також глобальній торгівлі в цілому, операції терміналу Мейшань припинили 12 серпня аж до подальших розпоряджень.

Додамо, що через Мейшань проходить 25% усіх вантажів порту Нінбо-Чжоушань.

– Припинення роботи терміналу може мати серйозні негативні наслідки для обсягів обробки і транспортування вантажів, – скаржаться аналітики.

Це вже другий за останні кілька місяців випадок часткового призупинення роботи китайського порту через коронавірус.

У травні 2021-го порт Яньтянь у Шеньчжені зачинили майже на місяць, що призвело до накопичення запасів товарів у виробників, а також до зростання вартості перевезення вантажу до рекордного рівня.

Зупинка роботи терміналу Мейшань на тривалий час може виявитися особливо болючою для світової економіки, оскільки обсяги морських вантажоперевезень традиційно збільшуються ближче до кінця року, коли бізнес починає готуватися до різдвяних свят.

Представник порту Лос-Анджелеса вже повідомив, що порт готується до чергового скорочення вантажообігу. У червні він зіткнувся із цим через закриття порту Яньтянь.

Ситуація з терміналом Мейшань викликає побоювання, що багато світових портів незабаром зіткнуться із такою ж потужною хвилею коронавірусних обмежень, як і минулого року, коли потоки споживчих товарів – від швидкопсувних продуктів до електроніки – виявилися фактично нікому не потрібними.

Керівництво порту Нінбо-Чжоушань повідомило, що всі інші його термінали працюють у нормальному режимі, і вони активно взаємодіють із судноплавними компаніями, перенаправляючи їх до інших терміналів.