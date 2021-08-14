Лісові пожежі у Каталонії ліквідували, однак підвищена загроза загорянь ще є

Лісові пожежі, що розгорілися в четвер у Каталонії, ліквідовано. Понад 100 пожежників боролися з вогнем на десятках гектарів в районі провінції Таррагона, була задіяна спеціалізована пожежна авіація.

Однак підвищена загроза природних пожеж зберігається в більшій частині Іспанії через надзвичайно спекотну погоду.

Згідно з даними місцевих метеорологічних служб, максимальна температура повітря може досягти +40 градусів.

У європейських країнах спостерігається сильна спека, що призвела до лісових пожеж, зокрема, в Греції та Італії.

У Чорногорії полум’я досягло національного парку Дурмітор, який входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вогонь швидко поширюється каньйоном над річкою Тара, і пожежникам складно дістатися до нього через скелястий рельєф.

В Італії важка ситуація і на півдні Калабрії, а на острові Сицилія палають дерева на схилі вулкана Етна.

В Алжирі стихія забрала життя 69 людей, в країні оголошено траур.

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Тим часом на грецькому острові Евбея вогнеборцям вдалося загасити більшість осередків. Техніки розпочали відновлення електропостачання до населених пунктів.

Напередодні місцеві правоохоронці повідомили, що протягом тижня за підпали затримали 118 осіб.