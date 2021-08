Повінь у Китаї: понад 20 загиблих, майже 6 тис. евакуйованих

Китай потерпає від повеней, викликаних надмірними дощами. Унаслідок негоди щонайменше 21 місцевий житель загинув.

Влада змушена евакуювати майже 6 тис. осіб в провінції Хубей. П’ять міст у цій провінції оголосили попередження (червоний рівень небезпеки).

Через надзвичайні погодні умови у Китаї почали масово вимикати подачу електропостачання. Повені пошкодили понад 3,6 тис. будинків та 8 110 га посівів.

Кількість опадів перевищила 100 мм, а в місті Ічхен зафіксували рекорд – 400 мм опадів. Для прикладу, під час нещодавньої повені в Одесі за день випало 31 мм опадів.

Деякі магазини повністю затоплені – в окремих місцевостях вода досягла другого поверху. Рятувальні бригади відправили у найбільш постраждалі регіони – серед них міста Суйчжоу, Сяньян та Сяогань.

Suizhou in central China’s Hubei Province has been hit by torrential rains since yesterday. Rescue work is ongoing. pic.twitter.com/HsbG2Sv7T1

21 people have been killed and 4 are missing after heavy rainstorms struck the town of Liulin, China’s #Hubei Province. More than 8000 people are affected. It’s the biggest rainfall the region has ever seen since with record. So far, rescue and evacuations are still underway. pic.twitter.com/oUs4cShidH

Several cities in Hubei Province are flooded with water up to the second floor. One city had the heaviest rainfall in the city’s recorded history today.

Many people are trapped. Thousands are without power or running water.

August 12, 2021

Suizhou and Jingmen, Hubei Province pic.twitter.com/ZFy7ABl3W3

— Things China Doesn’t Want You To Know (@TruthAbtChina) August 13, 2021