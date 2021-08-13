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Юлія Захарченко |

Повінь у Китаї: понад 20 загиблих, майже 6 тис. евакуйованих

Повінь у Китаї: понад 20 загиблих, майже 6 тис. евакуйованих

Китай потерпає від повеней, викликаних надмірними дощами. Унаслідок негоди щонайменше 21 місцевий житель загинув.

Влада змушена евакуювати майже 6 тис. осіб в провінції Хубей. П’ять міст у цій провінції оголосили попередження (червоний рівень небезпеки).

Через надзвичайні погодні умови у Китаї почали масово вимикати подачу електропостачання. Повені пошкодили понад 3,6 тис. будинків та 8 110 га посівів.

Кількість опадів перевищила 100 мм, а в місті Ічхен зафіксували рекорд – 400 мм опадів. Для прикладу, під час нещодавньої повені в Одесі за день випало 31 мм опадів.

Деякі магазини повністю затоплені – в окремих місцевостях вода досягла другого поверху. Рятувальні бригади відправили у найбільш постраждалі регіони – серед них міста Суйчжоу, Сяньян та Сяогань.

За даними місцевого бюро управління надзвичайними ситуаціями, загальні втрати оцінюються щонайменше у 108 млн китайських юанів ($16,67 млн). Синоптики попереджають, що дощі можуть посилитися.

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Джерело: Aljazeera

Фото: Depositphotos

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