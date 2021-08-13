Лісові пожежі у Греції та Туреччині: українські рятувальники продовжують гасити полум'я

Українські рятувальники продовжують гасити лісові пожежі у Греції та Туреччини. Полум’я спалахнуло на території країн неочікувано щонайменше тиждень тому, наразі вогонь досі намагаються ліквідувати.

Так, 12 серпня наша авіація скинула 48 т води на територію провінції Іспарта у Туреччині. Загалом з початку робіт на Туреччину українці скинули 952 т води.

Лісові пожежі у Греції також не вщухають. Загін Державної служби з надзвичайних ситуацій працює біля населених пунктів Елініка та Каматріадес.

Наші рятувальники перебувають у Греції з вечора 6 серпня. За рішенням Кабміну, сотні українських вогнеборців з необхідним обладнанням вирушили у країну з аеропорту Київ.

Нова пожежа у Греції

У Греції спалахнула нова пожежа на острові Евбея. Для ліквідації вогню туди відправили чотири літаки для скидання води та шість вертольотів.

Також залучили 23 пожежників та 10 автомобілів. Синоптики зазначають, що на території країни нерідко влітку стаються лісові пожежі, однак у цьому році їх більше через надмірну та тривалу спеку.

Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс назвав пожежі у Греції найбільшою екологічною катастрофою, яку країна бачила за останні десятиліття.

В останні тижні декілька середземноморських країн страждають від надмірної спеки. Вогонь розповсюдився в Італії та Туреччині, де загинули щонайменше вісім осіб. В Алжирі у гірському районі Бербер загинуло щонайменше 69 жителів.