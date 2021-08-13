У британському містечку Плімут на півдні країни сталася стрілянина внаслідок якої загинуло шестеро людей.
Стрілцем, за словами очевидців, виявився молодий чоловік приблизно 20 років на вигляд.
Він увірвався до багатоквартирного будинку і застрелив там молоду жінку та її п’ятирічну доньку.
Потім він вибіг на вулицю і біг стріляючи на ходу по перехожих. Внаслідок цього загинуло ще декілька осіб.
– Спочатку був крик, потім послідували постріли – для початку три, а може і чотири, – розповіла свідок трагедії Шаррон.
За даними місцевих правоохоронців, усього загинуло шестеро осіб, серед яких і сам стрілець, який ймовірно скоїв самогубство.
Серед вбитих троє жінок та троє чоловіків. П’ятеро загинули на місці, а одна жінка померла в лікарні від отриманого поранення.
У поліція заявляють, що не розглядають цей випадок як тероризм і кваліфікують як побутовий інцидент.
Наразі тривають слідчі дії, поліція шукає очевидців події, які могли зафільмувати інцидент, щоб не допустити поширення фотографій та відео в мережі.