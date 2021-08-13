Радикальна ісламістська організація Талібан встановила контроль над містом Пулі-Алам – адміністративним центром афганської провінції Логар, що у 50 км від столиці Афганістану.

Напередодні їхні передові підрозділи, що захопили місто Газні, помітили в 130 км від Кабула.

Представник Талібану повідомляв у соцмережах, що бойовики контролюють багато ключових об’єктів в Пулі-Аламі, однак, за його словами, бої в місті ще тривають.

Ба більше, таліби захопили столицю провінції Гор – місто Чагчаран на заході Афганістану.

Наразі бойовики Талібану контролюють дві третини території Афганістану. На даний момент під контролем бунтівників перебувають близько половини столиць афганських провінцій.

Наступ талібів у Афганістані

Сьогодні, 13 серпня, Велика Британія повідомила, що направляє до Кабула 600 військових, які мають допомогти із евакуацією своїх громадян.

За словами міністра оборони країни Бен Воллес, військових направлять до столицы Афганістану через стрімке погіршення ситуації із безпекою там.

Тим часом організація Талібан захопила місто Кандагар на півдні. Це вже 12-та захоплена талібами провінція Афганістану з 34.

Кандагар є другим за величиною містом після Кабула, також під контролем бойовиків третє за величиною місто – Герат, усі райони Гази та Калаї Нау.

Політичні аналітики сходяться на думці, що передумов для загрози європейським країнам на даному етапі немає. Попри заяву міністра оборони Великобританії про те, що Аль-Каїда може відродитися, політологи вважають нову хвилю терактів на Заході малоймовірною.

Джерело: Associated Press