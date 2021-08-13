Це – гуманітарна криза: в ООН відреагували на ескалацію в Афганістані

Організація об’єднаних націй глибоко стурбована ситуацією в Афганістані, що розгорнулась на тлі наступу радикальної ісламістської організації Талібан на стратегічні міста країни.

Таку заяву зробив генсек ООН Антоніу Гутерріш, висловивши свою стурбованість ситуацією, яку він назвав гуманітарною кризою.

– Сподіваюся, що дискусії між урядом Афганістану, талібами та регіональними й іноземними представниками, що проходять в Досі, відновлять шлях до врегулювання конфлікту завдяки перемовинам, – сказав Гутерріш.

За словами голови організації, він прихильний щодо надання допомоги афганцям, які перебувають у критичній ситуації через бойові дії.

Як зазначив Гутерріш, мільйони афганців потребують гуманітарної допомоги через нинішній конфлікт, а багато хто їде до Кабулу та інших міст у пошуках захисту.

Нагадаємо, Талібан продовжує захоплювати міста Афганістану. У четвер, 12 серпня, Міністерство закордонних справ змушено було проінформувати громадян про те, що з країни проводиться евакуація, а також про те, що туди краще найближчим часом не летіти.

Влада Афганістану підтвердила, що таліби захопили Кандагар, який є одним із стратегічних міст.

Що примітно, Кандагар став 12-ю за рахунком захопленою афганською провінцією з 34.