Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Дмитро Кудрявцев |

Це – гуманітарна криза: в ООН відреагували на ескалацію в Афганістані

Ісламський террорист

Організація об’єднаних націй глибоко стурбована ситуацією в Афганістані, що розгорнулась на тлі наступу радикальної ісламістської організації Талібан на стратегічні міста країни.

Таку заяву зробив генсек ООН Антоніу Гутерріш, висловивши свою стурбованість ситуацією, яку він назвав гуманітарною кризою.

– Сподіваюся, що дискусії між урядом Афганістану, талібами та регіональними й іноземними представниками, що проходять в Досі, відновлять шлях до врегулювання конфлікту завдяки перемовинам, – сказав Гутерріш.

За словами голови організації, він прихильний щодо надання допомоги афганцям, які перебувають у критичній ситуації через бойові дії.

Як зазначив Гутерріш, мільйони афганців потребують гуманітарної допомоги через нинішній конфлікт, а багато хто їде до Кабулу та інших міст у пошуках захисту.

Читайте
Війна в Афганістані: чи захоплять таліби владу і як це вплине на Україну

Нагадаємо, Талібан продовжує захоплювати міста Афганістану. У четвер, 12 серпня, Міністерство закордонних справ змушено було проінформувати громадян про те, що з країни проводиться евакуація, а також про те, що туди краще найближчим часом не летіти.

Влада Афганістану підтвердила, що таліби захопили Кандагар, який є одним із стратегічних міст.

Що примітно, Кандагар став 12-ю за рахунком захопленою афганською провінцією з 34.

 

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка