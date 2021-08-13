У китайській компанії Alibaba перевіряють скарги на домагання

Китайська торгівельна компанія Alibaba Group Holding Ltd. вживає заходи із боротьби з домаганнями у фірмі.

Дирекція пообіцяла заснувати спеціальний комітет для перевірки скарг від співробітників.

– До складу комітету увійдуть п’ять жінок-топ-менеджерів. Очолить його заступник головного директора з персоналу Джейн Цзян, – повідомили в Alibaba.

Комітет організовує групу для розгляду скарг та звернень співробітників у зв’язку з інформацією щодо домаганя у компанії.

Для скарг створили спеціальний електронний поштовий ящик і відкрили гарячу лінію дзвінків.

Наразі готуються не лише обробляти, але й стежити за тим, щоб до потерпілих не було зроблено інших неправомірних дій з боку обвинувачених.

Компанія пообіцяла організувати спеціальні тренінги та вдосконалити корпоративний кодекс поведінки співробітників на робочому місці.

Прецедентом став серпневий факт звільнення менеджера, на якого поскаржилася підпорядкована йому співрбітниця.

За її словами, він на діловій зустрічі змусив її багато випити, а потім став її домагатися. Адміністрація влаштувала розслідування, що закінчилося звільненням топ-менеджера.

Цей випадок викликав масову реакцію з боку співробітників компанії: понад 6 тис. осіб підписали лист з проханням про захист від домагань.

Випадок стався у підрозділі компанії Alibaba City, що доставляє продукти з магазинів. Після скандалу і звільнення менеджера головний директор відділу кадрів Alibaba Group отримав догану, а директор Alibaba City і глава кадрової служби були змушені звільнитися за власним бажанням.

Ці відставки відбулися через ігнорування кадровою службою заяви потерпілої. Лише тоді, коли постраждала співробітниця розмістила 11-сторінковий документ з обвинуваченнями у внутрішній мережі компанії, що потім потрапив в інтернет, був спровокований скандал і реакція на інцидент.

Головний виконавчий директор і голова ради директорів Alibaba Деніел Чжан заявив, що забезпечення безпеки працівників є головним пріоритетом компанії, і тому вона має намір проводити політику толерантності до неправомірних дій сексуального характеру, а також викорінити культуру надмірного вживання алкоголю співробітників.