В Афганістані створили народні сили опору талібам

На півночі Афганістану почали діяти сили опору талібам під командуванням екс-губернатора провінції Балх Атто Нур і маршала Дустума.

У столиці провінції Балх на північному заході країни відбулася позачергова нарада з питань безпеки за участю маршала Абдул-Рашида Дустума та інших лідерів ради Ісламського товариства, а також представників різних партій в провінції.

– Учасники зустрічі погодилися, що важливо згуртувати і координувати всі сили народної мобілізації для підтримки структур оборони і безпеки країни на півночі, особливо в провінції Балх і місті Маймай провінції Фарьяб, проти ворогів афганського народу, – повідомили у партії Національний ісламський рух.

На зустрічі вирішили, що всі сили опору і народної мобілізації очолить генерал Атто Нур, а Абдул-Рашид Дустум буде відповідати за контроль операцій і бойових дій. Також він буде давати необхідні поради силам безпеки і оборони.

Учасники наради вирішили створити декілька адміністративних центрів в провінції Балх, а також поповнити сили народної мобілізації 209-м корпусом Шахін, управлінням безпеки Балха і поліцейським командуванням.

Провінції Балх і Фарьяб залишаються поки не захоплених талібами, а решта сім провінцій півночі Афганістану перейшли під контроль бойовиків протягом тижня.

За твердженням талібів, до вечора 13 серпня вони вже заволоділи адміністративними центрами 17 з 34 провінцій Афганістану. Вже встановлений контроль над містом Пулі-Алам – адміністративним центром афганської провінції Логар, що у 50 км від столиці.