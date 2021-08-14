Лідер республіканської партії США закликав Байдена завдати авіаударів по бойовикам Талібану

Лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл і інші діячі республіканської партії закликали президента США Джо Байдена завдати авіаударів по бойовикам руху Талібан.

Макконнелл і інші діячі Республіканської партії звинуватили адміністрацію Байдена в зриві запланованого виведення американських військ з Афганістану в останні дні. У своїй заяві сенатор США від штату Кентуккі назвав ситуацію в Афганістані катастрофою, що викликала гуманітарну кризу. У заяві Макконнелла йдеться, що ще не пізно перешкодити талібам захопити Кабул.

– Адміністрація повинна діяти швидко, щоб відбити наступ талібів авіаударами, надати критичну підтримку афганським національним силам оборони і безпеки, що захищає столицю, і запобігти, здавалося б, неминуче падіння міста, – додав він.

Раніше повідомлялося, що США почали готувати евакуацію дипперсоналу з Кабула. Сполучені Штати оголосили про рішення направити військових для евакуації представників посольства. Країна відправила до Кабула 3 тис. своїх вояків.

Тим часом офіційна влада Афганістану підтвердила, що радикальна ісламістська організація Талібан захопила місто Кандагар на півдні.

Кандагар – це вже 12-та по рахунку захоплена талібами провінція Афганістану з 34.

Кандагар є другим за величиною містом після Кабула, також під контролем бойовиків третє за величиною місто – Герат, усі райони Гази та Калаї Нау.

13 серпня Велика Британія повідомила, що направляє до Кабула 600 військових, які мають допомогти із евакуацією своїх громадян.

Джерело: Fox News