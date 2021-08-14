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Юлія Захарченко |

Повінь у Туреччині: Зеленський висловив співчуття Ердогану через загибель людей

Зеленський_Ердоган

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття главі турецької держави Реджепу Ердогану через загибель місцевих жителів та значні руйнування на території країни, спричинені повенями.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter. Президент зазначив, що Україна поділяє біль родин, у яких стихійне лихо забрало близьких людей.

Глава української держави побажав швидкого одужання постраждалим. За останніми даними, через повінь у Туреччині загинуло щонайменше понад 30 людей.

На півночі країни проводять масштабну пошуково-рятувальну операцію. Через негоду обвалені деякі будинки, зруйновані мости, автомобілі на вулиці розбиті.

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У затоплених районах вертольоти забирали деяких людей з дахів, а інших витягали з води на човнах. Рятувальники евакуювали понад 1,7 тис. людей. Близько 330 населених пунктів залишилися без електрики після того, як повінь пошкодила лінії електропередач.

У цьому місяці Туреччині також довелося боротися з величезними лісовими пожежами. Через вогонь тисячі місцевих жителів і туристів вимушено покинули Мармарис та його околиці. Щонайменше восьмеро людей загинуло на території країни унаслідок пожеж.

Фото: Офіс президента

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