Міжнародна корпорація бізнес-машин IBM дозволить співробітникам повернутися в офіси з вересня, але за умови, що вони вакцинувалися.

IBM знову впровадить офісний режим у тих американських штатах, де дозволяє епідеміологічна ситуація.

Водночас внаслідок поширення штаму Дельта Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) опублікував нові вказівки, згідно з якими навіть повністю вакциновані особи повинні носити маски. Це змусило низку компаній відкласти повернення до офісів.

Напередодні у CNN звільнили трьох співробітників за те, що вони повернулися до офісу без вакцинації від Covid-19.

Це один із перших випадків, коли роботодавець звільняє працівників за порушення вимог компанії вакцинуватися.

Зауважимо, що у США ситуація, коли компанії вимагають обов’язкової вакцинації співробітників, законна.

Джерело: Економічна правда