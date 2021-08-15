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Дмитро Кудрявцев |

Азербайджан звинуватив Вірменію у провокації із застосуванням артилерії

Азербайджан звинуватив Вірменію у провокації із застосуванням артилерії

Збройні сили Азербайджану звинуватили вірменські підрозділи в неодноразових провокаціях із застосуванням великокаліберної зброї.

Обстріли зафіксовано о 4.33, 7.25, а також у період з 12.00 до 12.30 неділі, 15 серпня.

Крім того, застосовувалися снайперські гвинтівки, автомати та кулемети.

Зокрема, вогонь вівся з позицій у населеному пункті Араздеен. Під обстріл потрапив населений пункт Гейдарабад Нахчиванської Автономної Республіки.

Вірменські позиції, з яких велися обстріли, було придушено збройними силами Азербайджану.

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Втрат серед особового складу азербайджанської армії немає.

Фото: Міноборони Азербайджану

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