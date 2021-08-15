Кабул у оточенні: бойовики Талібану захопили всі великі міста Афганістану

Бойовики терористичної організації Талібан захопили всі великі населені пункти, окрім столиці країни – Кабулу.

У неділю, 15 серпня, вони захопили Джелалабад, який був стратегічно важливою точкою на сході країни та другим за розміром містом після Кабулу.

– Сьогодні вранці ми прокинулися та побачили прапори талібів по всьому місту. Вони взяли місто без бою, – розповів місцевий мешканець Ахмад Валі в одній із соціальних мереж.

Напередодні президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про мобілізацію збройних сил та спробу політичного врегулювання ситуації.

При цьому після захоплення Джелалабаду Кабул фактично опинився у оточенні. Деякі підрозділи терористів Талібану вже перебувають менш ніж за годину їзди від Кабулу.

У свою чергу президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відправив до країни ще тисячу військовослужбовців, збільшивши загальний контингент до 5 тис. осіб.

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Вони перебуватимуть в афганській столиці для екстреної евакуації американського посольства, а також місцевих жителів, які з ними співпрацювали та бояться через це репресій з боку талібів.