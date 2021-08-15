Світом продовжує поширюватися коронавірус. Станом на 15 серпня 2021 року на планеті підтвердили 565 171 випадок зараження коронавірусом. Зокрема, в США – 71 135 випадків, в Індії – 36 127, а в Бразилії – 31 142.

За останню добу в Україні зафіксували 695 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 50, медпрацівників – 5).

Коронавірус у світі

У США кількість дітей, яких госпіталізували із ускладненням коронавірусної інфекції, досягла рекордно високого рівня – понад 1 900 випадків.

Клініки на півдні Штатів не витримують такого потужного потоку хворих із Covid-19. Там немає вільних ліжок.

Штам Дельта швидко поширюється переважно серед нещеплених американців, призвів до різкого збільшення госпіталізацій в останні тижні.

Наразі діти становлять близько 2,4% госпіталізацій у зв’язку з інфекцією. Діти до 12 років не мають права на вакцинацію, що робить їх більш уразливими для інфекції, викликаної штамом Дельта.

Шкільні округи у Флориді, Техасі й Аризоні зобов’язали дотримуватися правил карантину.

В Ірані зафіксували 29 700 заражень коронавірусом, а у Британії – 29 520.

Коронавірус в Україні

Найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у столиці (87), Івано-Франківській області (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.

За добу госпіталізували 569 українців та зафіксували 17 смертей від небезпечного захворювання. Однак 238 людям вдалося подолати коронавірус.