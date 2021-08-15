У Німеччині Соціал-демократична партія отримала 20% голосів, що на 2% більше за попередній результат минулого тижня.

Партія зелених зберегла свою позицію підтримки на рівні 18%. Вільна демократична партія отримала 12% підтримки.

Також триває тенденція до зниження підтримки коаліційного об’єднання політичних партій Німеччини – Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС).

Підтримка союзу становить 25%. Націоналістична та право-популістська політична партія Німеччини має підтримку на рівні 11%, а ліві набрали 7% голосів виборців.

Кандидат на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц цього тижня отримав 29% підтримки виборців, і це найвищі показники, які Шольц мав у цій виборчій кампанії.

Кандидат на посаду канцлера, співголова Партії зелених Анналена Бербок, яка почала виборчу кампанію 14 тижнів тому з показником схвалення 26%, могла б отримати 13% голосів.

30% виборців заявили, що не підтримують жодного кандидата.

У липні кандидатка в канцлери Німеччини від Партії зелених Анналена Бербок розкритикувала угоду з США щодо завершення будівництва газогону Північний потік-2.

За її словами, меморандум не є рішенням. Газопровід спрямований проти безпеки України та розколює Європейський Союз.

Бербок вважає, що східно-європейці справедливо незадоволені федеральним урядом Німеччини, який тримається за цей трубопровід в односторонньому порядку.

Партія зелених має високі шанси перемогти на парламентських виборах у вересні, тому Анналена Бербок може замінити на посаді канцлера Ангелу Меркель.