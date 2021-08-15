Захоплення Кабулу талібами: в іноземних посольствах скупчилися тисячі людей

Громадяни Афганістану масово намагаються сховатися на території іноземних посольств після захоплення Кабулу терористичною організацією Талібан.

Особливе скупчення людей фіксується в диппредставництвах Ірану та Туреччини.

Візи в ці та інші країни намагаються отримати тисячі афганських громадян, оскільки вони бояться репресій після приходу талібів до влади.

Крім того, величезні черги скупчились в міжнародному аеропорту Кабулу, комерційні рейси з якого залишаються чи не єдиним способом для місцевих жителів покинути країну, оскільки бойовики взяли під контроль всі наземні пункти пропуску.

У свою чергу таліби вкотре повторили, що не мають наміру нікому мстити і зажадали, щоб жителі Афганістану не намагалися покинути країну і залишалися вдома.

Фото: TOLOnews