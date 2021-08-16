Намагався перетнути кордон: в Узбекистані знищили літак ВПС Афганістану

Протиповітряна оборона Узбекистану збила літак ВПС Афганістану при спробі незаконного перетину кордону.

Інцидент стався в понеділок, 16 серпня, в Сурхандаринській області на півдні країни, повідомили у міністерстві оборони Узбекистану.

Обидва пілоти вижили й у важкому стані були доставлені до найближчої лікарні.

Правоохоронні органи вже почали розслідування за даним фактом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кілька громадян Афганістану, які були евакуйовані до України, попросили статус біженців.

Вони пояснюють свій запит тим фактом, що їм ніде жити.

Біженців передали під опіку міграційної служби, яка буде в подальшому займатися їхньою долею.