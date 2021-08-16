15 серпня стало відомо, що бойовики терористичної організації Талібан захопили всі великі населені пункти Афганістану. Президент країни Ашраф Гані вилетів до Таджикистану. Він погодився піти у відставку і залишити країну.

Видання Vox зазначає: крах афганського уряду передусім виник через невизначеність після переговорів, що відбулися у місті Доха (Катар) понад півтора року тому.

Тоді, у лютому 2020 року, була укладена угода між США і Талібаном, яка передбачала виведення американських військ з Афганістану, якщо таліби дотримуватимуться домовленостей щодо боротьби з тероризмом.

Один із спецпризначенців пізніше зазначив, що урядові чиновники вважали цю угоду кінцем. Адже після її підписання умови в афганських збройних силах швидко погіршилися під впливом корупції і спроб вижити в боротьбі з талібами. Оскільки військова присутність США почала скорочувалось.

Зі свого боку таліби почали відправляти невеликі групи бойовиків на підконтрольні уряду сільські застави, укладаючи угоди з місцевими чиновниками за допомогою хабарів або гарантій безпеки.

Журналіст британського видання The Guardian Патрік Вінтур пише, що американські генерали та політики в своїх заявах постійно завищували оцінки боєздатності афганських армії, поліції і спецслужб.

На його думку, є декілька причин краху афганських урядових сил. Серед них журналіст називає корупцію в армії і поліції, нездатність впоратися зі складною технікою через низький рівень освіти і нездатність платити зарплату військовим через захоплення талібами прикордонних пунктів.

Загалом же західні і європейські ЗМІ серед головних причин, чому урядові війська так швидко залишили Афганістан, називають корупцію і наївність з боку США (адже ще в липні президент Штатів Джо Байден говорив, що таліби навряд чи захоплять владу в після виходу військових західних країн).

Також світова преса порівнює падіння Кабула з падінням Сайгона (столиця Південного В’єтнаму) у 1975 році. Але міжнародні оглядачі зазначають, що тоді місто зайняли лише через два роки після виведення американських військ.

Ситуація в Афганістані

15 серпня Афганістан фактично перейшов під повний контроль Талібану, який вже контролював територію країни з 1996 по 2001 рік.

Але тоді, після терактів 11 вересня 2001 року, США ввели війська в країну і розгромили сили угруповання за підтримки опозиційно налаштованих до талібів афганців.

Протягом 20 останніх років Афганістаном керував уряд, який підтримували Штати. Проте повний контроль над територією країни за цей час так і не вдалося встановити.

У квітні 2021 року президент Джо Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану. Це передбачала угода, підписана у 2020 році між США і талібами.