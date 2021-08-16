Понад 70 українців хочуть залишити захоплений талібами Афганістан

Нині ще 74 громадянини України заявили про бажання залишити Афганістан, який захопило радикальне угрупування Талібан.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, станом на сьогодні Посольство України в Таджикистані встановило прямий зв’язок з 74 громадянами України та членами їх сімей, які хочуть повернутися додому через різке погіршення ситуації в Афганістані.

Дипломат порадив громадянам, які бажають виїхати з Афганістану, звертатися на гарячу лінію МЗС України або посольств в Узбекистані та Таджикистані.

Єнін наголосив, що МЗС опрацьовує шляхи безпечної евакуації українців.

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Раніше у дипломатичному відомстві повідомили, що у Афганістані продовжують перебувати до 50 українців.

Напередодні з Кабулу евакуювали майже 80 осіб, частина з них – громадяни Афганістану – попросила статус біженця.