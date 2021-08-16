В аеропорту Кабула невідомі відкрили вогонь по американським військовим.

Про це повідомив американський телеканал CNN.

За даними представника міністерства оборони США двох озброєних нападників застрелили після того, як вони почали стріляти по військовим.

Наразі невідомо ким були нападники та чи належали вони до угруповання Талібан. У США вважають, що це був поодинокий випадок.

Війна в Афганістані

15 серпня владу в Афганістані остаточно захопили бойовики радикального ісламського угруповання Талібан та ввійшли до міста Кабул.

Безліч людей намагається терміново залишити країну єдиним доступним шляхом – через аеропорт.

Організація активізувала свою діяльність після виведення з країни американських військ, які перед цим контролювали там ситуацію 20 років.

Ідеологія талібів ґрунтується на напрямку ісламу, що має назву ашарізм.

Режим вводить жорсткі та негуманні заборони, у тому числі – заборону на інтернет та телебачення.

Жінкам також забороняється працювати, навчатися, ходити з відкритим обличчям, лікуватись у лікарів чоловічої статі, з’являтись на вулиці без чоловіка або іншого родича чоловічої статі.

Детальніше про події в Афганістані, читайте у великому матеріалі Фактів ICTV.