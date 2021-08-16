Україна і понад 60 держав підтримали заяву Держдепу США щодо Афганістану

Більше 60 держав звернулися до представників Талібану, які захопили державну владу в Афганістані. До заяви долучилася і Україна.

У зверненні Держдепу США йдеться, що Афганістан повинен забезпечити безпечний від’їзд бажаючих покинути країну.

Крім цього, міжнародна спільнота закликала підтримувати спокій в Афганістані, а чиновників на місцях – забезпечити безперебійну роботу аеропортів, прикордонних пунктів і доріг.

– Враховуючи погіршення ситуації в області безпеки, ми підтримуємо… і закликаємо всі сторони поважати і сприяти безпечному і впорядкованому від’їзду іноземних громадян і афганців, які хочуть покинути країну, – йдеться у зверненні Держдепу США.

Країни, що підтримали заяву щодо Афганістану – США, Австралія, Австрія, Велика Британія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Японія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Південна Корея, Іспанія, Швеція, Румунія та інші.

Водночас за даними прес-служби Білого дому, у понеділок президент США Джо Байден не планує виступати із заявою щодо подій в Афганістані.

Ситуація в Афганістані

Про те, що Талібан захопив столицю Афганістану Кабул, стало відомо вдень 15 серпня.

Невдовзі після цього президент країни подав у відставку і покинув країну. Активне просування військ талібів співпало із масштабним виведенням військ США та союзників НАТО з Афганістану.

Після захоплення президентського палацу офіційний представник політофісу Талібану Мухаммед Наїм заявив, що війна в Афганістані закінчена.

Джерело: US Department of State