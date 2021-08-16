В Афганістані продовжують перебувати близько 50 громадян України – МЗС

Станом на понеділок, 16 серпня, у захопленому радикальним угрупуванням Талібан Афганістані продовжують перебувати до 50 українців. Наразі дипломати уточнюють, хто з них бажає евакуюватися.

Про це повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– За інформацією міністерства, в Афганістані зараз перебувають 50 громадян України. Майже з усіма уже встановлено зв’язок. Дипломати уточнюють, хто із них бажає бути евакуйованим, – пояснив Ніколенко.

За словами прес-секретаря, також паралельно опрацьовують можливі шляхи безпечної евакуації, зокрема з використанням можливостей іноземних партнерів.

Як додав Ніколенко, в Афганістані зараз тримають ситуацію на особливому контролі.

Окрім того, він нагадав, що глава українського МЗС Дмитро Кулеба доручив терміново посилити посольство України в Душанбе, яке відповідає за Афганістан.

– Тепер одразу два українські диппредставництва – у Таджикистані та Пакистані – моніторять ситуацію і готові допомагати нашим громадянам, – запевнив Ніколенко.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомляв, що з Афганістану українським літаком евакуювали майже 80 осіб. Серед них було вісім українців та громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію.

Ситуація в Афганістані

15 серпня Талібан захопив столицю Афганістану Кабул. Незабаром після цього президент країни Ашраф Гані подав у відставку і поїхав з Афганістану.

Активне просування військ талібів співпало із масштабним виведенням військ США та союзників НАТО з Афганістану.

Після захоплення палацу глави держави офіційний представник політофіса Талібану Мухаммед Наїм повідомив, що війна в Афганістані закінчена.

Уночі 16 серпня стало відомо, що тисячі людей намагалися покинути країну. В аеропорту Кабулу панував справжній хаос під час міжнародної евакуації, на місці були чутні навіть постріли.

Більше 60 держав світу, в тому числі і Україна, звернулися до представників Талібану, які захопили державну владу в Афганістані. У відповідному зверненні представники країн просять про повне забезпечення безпечного від’їзду бажаючих покинути країну.

Також міжнародна спільнота закликала підтримувати спокій в Афганістані, а чиновників на місцях – забезпечити безперебійну роботу аеропортів.