Байден доручив виділити до $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану

Президент США Джо Байден доручив виділити до $500 млн, щоб допомогти афганським біженцям.

У Білому домі зазначили, що кошти необхідно спрямувати на задоволення нагальних потреб біженців, жертв конфлікту та інших осіб, які наражаються на небезпеку внаслідок ситуації в Афганістані.

Крім того, у розпорядженні Байдена йдеться про те, що відповідна допомога може надаватися на двосторонній або багатосторонній основі, зокрема за допомогою внесків в міжнародні організації і шляхом фінансування інших неурядових організацій, а також департаментів і агентств США.

Ситуація в Афганістані

15 серпня бойовики терористичної організації Талібан захопили всі великі населені пункти Афганістану, серед них і столиця Кабул.

Після цього президент країни Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і виїхав з Афганістану.

Тим часом західні країни продовжують вивозити своїх громадян і співробітників посольств. Так, 16 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що із захопленого радикальним угрупуванням Талібан Афганістану евакуювали майже 80 людей. Серед них було восьмеро українців.

Зі свого боку Пентагон виділить три військові бази для розміщення тисяч афганців. Окремо усім евакуйованим буде надано допомогу під час транспортування та отримання спеціальних афганських імміграційних віз.

Джерело: Білий дім