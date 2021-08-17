Новозеландці розбирають туалетний папір, хліб і бакалію перед тотальним локдауном

Жителі Нової Зеландії поспішають до магазинів закупитися продуктами перед тотальним локдауном, який введуть опівночі через коронавірус.

В супермаркетах з’явилися черги, полиці спорожніли. Сайти онлайн-магазинів збоять.

Новозеландці розбирають туалетний папір, хліб і бакалію.

У поліції посилили чергування. Патрульні намагаються заспокоїти і покупців, і торговців прямо у крамницях.

Такий ажіотаж спричинила прем’єр-міністр країни Джасінда Ардерн. Напередодні вона оголосила про введення найжорсткішого рівня ізоляції по всій країні після того, як 15 серпня 58-річний чоловік з Окленда здав тест на коронавірус і він виявився позитивним.

Попередньо передбачають, що у нього штам Дельта. Вважають, що чоловік був заразний з 12 серпня. Тоді він встиг з’їздити з дружиною на вихідні на найближчий півострів Коромандель.

Випадок, ймовірно, місцевий, оскільки поки ніяких зв’язків із чоловіком відстежити не вдалося. Зараз ретельно відстежуються контакти цієї пари, людей просять самолізоліроваться.

В Окленді і Коромандель локдаун введуть на сім днів, на решті території країни – на три дні.

Прем’єр-міністр Ардерн заявила, що можлива поява “дельти” в країні змінює все правила гри. Вона закликала новозеландців буквально слідувати всім правилам і не залишати домівок.

Четвертий рівень локдауна передбачає, що люди будуть залишатися вдома і виходити тільки ненадовго і по самим невідкладним і особистих причин.

Їм дозволено займатися спортом в околицях будинку, ходити за продуктами або ліками, отримувати невідкладну медичну допомогу або здавати аналізи. Авіасполучення з островами Кука перервано на 72 години.

Джерело: New Zealand Herald