Правозахисниця Малала Юсуфзай закликала західні країни захищати афганських біженців

Світові лідери, особливо Велика Британія і США, повинні вжити заходів щодо захисту мирних жителів і біженців з Афганістану.

У цьому переконана лауреат Нобелівської премії і пакистанська активістка Малала Юсуфзай. Вона заявила, що країнам необхідно відкрити свої кордони для афганських біженців.

– Моє прохання до всіх країн, особливо до США, Великої Британії та західних країн, полягає в тому, щоб вони вже зараз захищали всіх, хто бореться за права людини і жінок, – зазначила вона.

Також Малала Юсуфзай додала, що, на її думку, президент США Джо Байден повинен багато зробити для захисту громадян Афганістану.

Хто така Малала Юсуфзай

Малала Юсуфзай – 24-річна пакистанська правозахисниця. Вона виступає за доступність освіти для жінок у всьому світі. Є наймолодшим лауреатом Нобелівської премії миру 2014 року, яку отримала у віці 17 років.

Свого часу Малала Юсуфзай сама стала жертвою талібів. Все почалося з того, що на початку 2009 року, у віці 11 років, вона стала відомою завдяки блогу, який вела для ВВС.

У ньому Малала детально розповідала про своє життя при режимі талібів, їхні спроби взяти під контроль долину Сват (Пакистан), і відстоювала право на шкільну освіту для дівчаток (всупереч позиції Талібану).

9 жовтня 2012 року, коли Малала Юсуфзай поверталася додому зі школи, автобус з дітьми зупинили люди в масках і зі зброєю. Один з бойовиків руху Талібан двічі вистрілив у дівчинку, влучивши в голову і шию.

Малалу прооперували, а потім вивезли до Великої Британії. У 2017 році вона вступила до Lady Margaret Hall – одного з коледжів Оксфордського університету. Наразі продовжує виступати за доступність освіти для жінок у всьому світі.

Фото: Malala Fund