Радбез ООН закликав до переговорів щодо створення єдиного уряду в Афганістані

Члени Ради Безпеки ООН виступають за негайне припинення насильства в Афганістані, відновлення безпеки, цивільного та конституційного ладу.

Радбез також наполягає на проведенні термінових переговорів для створення єдиного представницького уряду.

Всі сторони також мають дотримуватися зобов’язань, відповідно до міжнародного гуманітарного права, за будь-яких обставин, наголошують члени РБ та закликають забезпечити негайний гуманітарний доступ до установ ООН та інших гуманітарних організацій.

Водночас вони підкреслили важливість боротьби з тероризмом в Афганістані, щоб ані Талібан, ані будь-яка інша афганська група чи окрема особа не підтримували терористів, що діють на території будь-якої іншої країни.

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Талібан 15 серпня захопив всі великі міста Афганістану та столицю Кабул. Президент країни Ашраф Гані подав у відставку й залишив країну, а офіційний представник Талібану Мухаммед Наїм повідомив про закінчення війни в Афганістані.

В аеропорту Кабула нині колапс через те, що тисячі людей намагаються виїхати з країни.