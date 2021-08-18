США боротимуться з тероризмом у Афганістані без військової присутності – Білий дім

Сполучені Штати мають намір і далі боротися із тероризмом в Афганістані – для цього не потрібна постійна присутність військового контингенту.

Про це заявив на брифінгу у Білому домі радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

– Ми довели в інших місцях, що можемо придушувати тероризм без постійної військової присутності. І ми маємо намір робити це в Афганістані, – наголосив він.

За його словами, нині усі американські відомства зосереджені на операції з евакуації громадян США з аеропорту Кабула, який залишається відкритим для літаків.

Заради безпеки людей, які добираються до аеропорту, США взаємодіють на дипломатичному рівні із союзниками та ООН, а також підтримують контакт із талібами.

– Ми зберігатимемо пильність щодо терористичної загрози в Афганістані та в інших місцях воєнних дій у різних країнах, – підсумував представник Байдена.

Напередодні президент США Джо Байден звернувся до нації у зв’язку з ситуацією в Афганістані. Він зізнався, що засмучений, але не шкодує про виведення американського військового контингенту.

На його думку, місцева влада в Афганістані просто не зуміла скористатися можливостями, наданими американською стороною, тому військові США більше не повинні вмирати на війні, в якій не хочуть помирати навіть афганські солдати.