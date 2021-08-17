США виконали свою місію: Байден не шкодує про виведення військ із Афганістану

Президент США Джо Байден звернувся до нації у зв’язку з ситуацією в Афганістані і заявив, що не жалкує про виведення американського військового контингенту.

На його думку, подальше перебування американських військових в Афганістані не вирішило б проблеми цієї країни.

Байден сказав, що США надавали всеохопну підтримку афганській владі у боротьбі з Талібаном, “але ми не могли забезпечити їх бажанням боротися за своє майбутнє”.

Тому американські солдати не повинні вмирати на війні, в якій не хочуть помирати навіть афганські солдати, вважає американський лідер.

Він повідомив, коли США завершать евакуацію людей з аеропорту Кабула, війська будуть повністю виведені.