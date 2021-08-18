Супроводжували мігрантів: Литва звинуватила білоруських прикордонників у порушенні кордону

Державний кордон Литви нелегально перейшли білоруські прикордонники, які супроводжували групу з 35 мігрантів.

Інцидент стався у районі Шальчининкай, повідомляє прес-центр Служби охорони держкордону при МВС Литви.

– Білоруські прикордонники у камуфляжній формі виштовхують групу нелегалів на територію Литви, а згодом і самі переходять кордон, який в цьому місці проходить через невелику водойму, – повідомили прикордонники.

За попередньою інформацією, білоруських силовиків було 12, всі вони повернулися на власну територію після попередження з боку литовських правоохоронців.

Крім того, нелегалам також не дозволили потрапити на територію Литви та вислали назад до Білорусі.

У свою чергу очільниця литовського МВС Агне Білотайте заявила, що Вільнюс більше не буде терпіти подібних провокацій з боку Мінська.

За її словами, уряд ухвалив рішення про перекидання нових сил для посилення охорони державного кордону.

Джерело: Служба охорони держкордону при МВС Литви

Фото: Служба охорони держкордону при МВС Литви