Супроводжували мігрантів: Литва звинуватила білоруських прикордонників у порушенні кордону

Державний кордон Литви нелегально перейшли білоруські прикордонники, які супроводжували групу з 35 мігрантів.
Інцидент стався у районі Шальчининкай, повідомляє прес-центр Служби охорони держкордону при МВС Литви.
– Білоруські прикордонники у камуфляжній формі виштовхують групу нелегалів на територію Литви, а згодом і самі переходять кордон, який в цьому місці проходить через невелику водойму, – повідомили прикордонники.
За попередньою інформацією, білоруських силовиків було 12, всі вони повернулися на власну територію після попередження з боку литовських правоохоронців.
Крім того, нелегалам також не дозволили потрапити на територію Литви та вислали назад до Білорусі.
У свою чергу очільниця литовського МВС Агне Білотайте заявила, що Вільнюс більше не буде терпіти подібних провокацій з боку Мінська.
За її словами, уряд ухвалив рішення про перекидання нових сил для посилення охорони державного кордону.
Джерело: Служба охорони держкордону при МВС Литви