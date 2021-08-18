Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Дмитро Кудрявцев |

Талібану не дістанеться: США заморозили міжнародні резерви Афганістану

Джо Байден

Уряд Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення заморозити усі активи Центрального банку Афганістану на рахунках американських фінансових установ.

Таким чином бойовики терористичної організації Талібан залишаться без грошових резервів, розмір яких станом на квітень оцінювався в $9,4 млрд.

– Таліби не отримають активи афганського Центробанку, оскільки вони належать законному уряду Афганістану, – заявили в Білому домі.

Терористична організація Талібан внесена до списку санкцій США, а тому не зможе залучати зовнішні позики від союзників Вашингтону.

Крім того, Білий дім також може заблокувати і фінансування з боку донорів, таких як Міжнародний валютний фонд та Світовий банк.

Читайте
ЄС доведеться говорити з талібами, вони виграли війну - Боррель

Афганістан – одна з найбідніших країн світу, бюджет якої безпосередньо залежить від залучення зовнішніх кредитів.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка