Талібану не дістанеться: США заморозили міжнародні резерви Афганістану

Уряд Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення заморозити усі активи Центрального банку Афганістану на рахунках американських фінансових установ.

Таким чином бойовики терористичної організації Талібан залишаться без грошових резервів, розмір яких станом на квітень оцінювався в $9,4 млрд.

– Таліби не отримають активи афганського Центробанку, оскільки вони належать законному уряду Афганістану, – заявили в Білому домі.

Терористична організація Талібан внесена до списку санкцій США, а тому не зможе залучати зовнішні позики від союзників Вашингтону.

Крім того, Білий дім також може заблокувати і фінансування з боку донорів, таких як Міжнародний валютний фонд та Світовий банк.

Афганістан – одна з найбідніших країн світу, бюджет якої безпосередньо залежить від залучення зовнішніх кредитів.