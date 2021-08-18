Таліби обстріляли протестувальників у Джелалабаді, які підняли прапор Афганістану

Бойовики терористичної організації Талібан розстріляли протестуючих в місті Джелалабад, які вимагали повернути національні прапори.

За даними місцевих ЗМІ, на вулиці вийшли кілька сотень людей.

Вони пройшли маршем вулицями міста, проте в певний момент їх почали розстрілювати таліби.

Taliban fighters open fire at protestors in Afghanistan’s Jalalabad city carrying “Afghanistan’s Flag”. 2 killed, 8 injured. pic.twitter.com/ycthcjgGHP — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 18, 2021

За інформацією викладача одного з місцевих університетів Мусліма Шізрада, двоє протестувальників загинули, ще вісім осіб отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.

Крім того, таліби побили журналістів, які висвітлювали акцію.

У свою чергу місцевий мешканець Салім Ахмад розповів, що таліби нібито стріляли у повітря, аби розігнати демонстрантів.