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Дмитро Кудрявцев |

Таліби обстріляли протестувальників у Джелалабаді, які підняли прапор Афганістану

Ісламський террорист

Бойовики терористичної організації Талібан розстріляли протестуючих в місті Джелалабад, які вимагали повернути національні прапори.

За даними місцевих ЗМІ, на вулиці вийшли кілька сотень людей.

Вони пройшли маршем вулицями міста, проте в певний момент їх почали розстрілювати таліби.

За інформацією викладача одного з місцевих університетів Мусліма Шізрада, двоє протестувальників загинули, ще вісім осіб отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.

Крім того, таліби побили журналістів, які висвітлювали акцію.

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У свою чергу місцевий мешканець Салім Ахмад розповів, що таліби нібито стріляли у повітря, аби розігнати демонстрантів.

Джерело: BBC

Фото: Depositphotos

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