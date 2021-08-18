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Юлія Захарченко |

У Білорусі відкрили справу проти дівчини загиблого Шишова

У Білорусі відкрили справу проти дівчини загиблого Шишова

Слідчий комітет Білорусі відкрив кримінальне провадження проти дівчини загиблого Віталія Шишова, тіло якого знайшли в київському парку.

21-річна Божена Жолудь живе на території України з серпня минулого року. Справу відкрили через її начебто заклики до масових заворушень під час акції пам’яті Шишова у Києві під посольством Білорусі.

Божену звинувачують у закликах, що супроводжуються насильством над особистістю та збройним опором представникам влади. У слідчому комітеті зазначили, що вона начебто вчинила дії, спрямовані на заподіяння шкоди національної безпеки Білорусі.

Проти Жолудь відкрили кримінальне провадження за статтею 361 (Участь на території іноземної держави в збройному формуванні або збройному конфлікті, військових діях, вербування або підготовка осіб до такої участі) КК Білорусі.

Смерть Віталія Шишова

3 серпня у Києві під посольством Білорусі пройшла акція пам’яті загиблого Віталія Шишова. Очільника Білоруського дому в Україні знайшли мертвим у цей день його друзі в одному зі столичних парків.

За даними слідства, Шишов пішов вранці 2 серпня на прогулянку, з якої не повернувся додому. Його дівчина Божена Жолудь повідомила про зникнення у поліцію.

Друзі Віталія розповіли, що він помічав стеження за собою. У поліції розглядають дві основні версії справи – самогубство та вбивство, замасковане під самогубство.

Віталій Шишов – голова Білоруського дому в Україні. Організація допомагала всім постраждалим від режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: БелТА

Фото: УНІАН

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