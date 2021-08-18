Велика Британія надасть притулок 20 тисячам громадян Афганістану

Велика Британія планує надати притулок 20 тисячам громадян Афганістану, які тікають із країни через страх репресій з боку терористичної організації Талібан, яка захопила владу.

Уже в найближчий рік Сполучене королівство готове прийняти до п’яти тисяч осіб, розповіла міністр внутрішніх справ Прити Патель.

За її словами, пріоритет при наданні притулку буде віддаватися жінкам, а також релігійним та іншим меншинам.

Подібну схему вже було введено для афганців, які співпрацювали із американським та британським контингентами.

Нагадаємо, після остаточного захоплення Афганістану терористами Талібану з країни намагаються втекти тисячі громадян. Місцеве населення штурмує аеропорт Кабулу, а також намагається сховатися на території іноземних посольств.

З обох боків території аеропорту чути постріли – зовні з боку талібів, а зсередини – з боку американських військовослужбовців.

Аеропорт Кабулу припинив свою роботу та відправку будь-яких цивільних рейсів 16 серпня.