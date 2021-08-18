Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Дмитро Кудрявцев |

Велика Британія надасть притулок 20 тисячам громадян Афганістану

Вибух на весіллі у Кабулі

Велика Британія планує надати притулок 20 тисячам громадян Афганістану, які тікають із країни через страх репресій з боку терористичної організації Талібан, яка захопила владу.

Уже в найближчий рік Сполучене королівство готове прийняти до п’яти тисяч осіб, розповіла міністр внутрішніх справ Прити Патель.

За її словами, пріоритет при наданні притулку буде віддаватися жінкам, а також релігійним та іншим меншинам.

Подібну схему вже було введено для афганців, які співпрацювали із американським та британським контингентами.

Нагадаємо, після остаточного захоплення Афганістану терористами Талібану з країни намагаються втекти тисячі громадян. Місцеве населення штурмує аеропорт Кабулу, а також намагається сховатися на території іноземних посольств.

З обох боків території аеропорту чути постріли – зовні з боку талібів, а зсередини – з боку американських військовослужбовців.

Аеропорт Кабулу припинив свою роботу та відправку будь-яких цивільних рейсів 16 серпня.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка