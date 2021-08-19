Байден допустив, що американські війська можуть лишитися в Афганістані після завершення місії США

В аеропорту Кабулу на сьогоднішній день знаходяться близько 4,5 тисяч американських військовослужбовців.

При цьому вони не здатні допомогти в евакуації цивільних осіб, оскільки усі бійці зайняті охороною аеродрому, розповів міністр оборони США Ллойд Остін.

Глава Пентагону також додав, що бойовики терористичної організації Талібан не виявляють агресії, а командування американського контингенту має канали зв’язку із ватажками талібів.

У свою чергу президент США Джо Байден заявив, що в разі необхідності не буде виводити американські війська з Кабулу навіть після 31 серпня, якщо такий крок буде потрібен для забезпечення евакуації з країни всіх громадян Америки.

– В Афганістані на сьогодні залишаються від 10 до 15 тисяч американців. Ми намагатимемося завершити операцію до 31 серпня, але наша армія залишиться там до того часу, поки ми не вивеземо останнього американця з країни, – заявив американський лідер.

За його словами, окрім американців в евакуації також потребують від 50 до 65 тисяч афганців та членів їх сімей, які надавали послуги американського контингенту і тепер прагнуть покинути країну, оскільки бояться репресій з боку Талібану.

Байден зазначив, що необхідно прискорити процес вивезення людей, щоб встигнути завершити операцію до кінця серпня.