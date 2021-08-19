Намагався втекти з країни: футболіст із Афганістану загинув у відсіку шасі літака

У Афганістані загинув гравець молодіжної збірної Закі Анварі під час спроби покинути країну. Він намагався летіти на шасі літака, але все закінчилось смертю.

Трагедія сталася після того, як бойовики терористичного руху Талібан захопили Афганістан та проголосили встановлення своєї влади. Це призвело до втечі тисяч мирних мешканців, військових та іноземних громадян.

Very sad to hear that one of the youths who tried to leave #Kabul through grabbing the landing gear bay of a #USAF‘s C-17A transport airplane few days ago was a player of #Afghanistan‘s National youth soccer team, Zaki Anvari. His body parts was found in the landing gear bay. pic.twitter.com/tsiSuiZTLs — Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 18, 2021

Юний футболіст намагався втекти з країни літаком. Він забрався у відсік шасі повітряного судна США – C-17A ВВС.

Однак все закінчилось трагічно. Пізніше частини тіла Закі знайшли у відсіку.

Раніше у соцмережах опублікували відео, де показують зліт літака ВПС США з аеропорту Афганістану. Люди, які залазили на шасі під час зльоту, впали та розбилися на смерть.

15 серпня таліби захопили столицю Афганістану Кабул, заявили про перемогу у війні та проголосили встановлення своєї влади. Це сталося після того, як США остаточно вивели свої війська з території країни.

Ідеологією Талібану є напрямок ісламу – ашарізм. Він встановлює жорсткі та антигуманні правила. Зокрема, під забороною перебувають інтернет, телебачення, музика, біле взуття. Водночас жінкам забороняється навчатися, працювати.

Детальніше про ситуацію в Афганістані, та про угрупування Талібан читайте у наших матеріалах.