Намагався втекти з країни: футболіст із Афганістану загинув у відсіку шасі літака

У Афганістані загинув гравець молодіжної збірної Закі Анварі під час спроби покинути країну. Він намагався летіти на шасі літака, але все закінчилось смертю.

Трагедія сталася після того, як бойовики терористичного руху Талібан захопили Афганістан та проголосили встановлення своєї влади. Це призвело до втечі тисяч мирних мешканців, військових та іноземних громадян.

Very sad to hear that one of the youths who tried to leave #Kabul through grabbing the landing gear bay of a #USAF‘s C-17A transport airplane few days ago was a player of #Afghanistan‘s National youth soccer team, Zaki Anvari. His body parts was found in the landing gear bay. pic.twitter.com/tsiSuiZTLs

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 18, 2021