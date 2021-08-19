Вертольоти та літаки: яку зброю захопили таліби у Афганістані

Бойовики терористичної організації Талібан захопили американську зброю на мільярди доларів, яку було поставлено для сил безпеки Афганістану.

Зокрема, під контроль талібів потрапили вертольоти Black Hawk, штурмовики A-29 Super Tucano, броньовики HMMWV, карабіни M4, гвинтівки M16, а також інше озброєння.

Повідомляється, що за станом на 30 червня на озброєнні армії Афганістану перебував 211 літак американського виробництва. 46 з них зараз знаходяться в Узбекистані, оскільки літальні апарати були використані військовими для втечі.

– У нас немає повної картини того, де знаходиться озброєння, яке нами було передано Афганістану. Як ми розуміємо, значна його частина була захоплена бойовиками Талібану. Очевидно, що таліби навряд чи охоче передадуть його нашому контингенту в аеропорту Кабулу, – заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Він також додав, що США передавали вертольоти і літаки легітимному уряду Афганістану і не могли його відібрати, оскільки поставки проводилися саме для того, щоб війська могли захиститися при настанні Талібану.

Салліван зазначив, що управляти сучасними літаками без попереднього навчання практично неможливо, проте захоплення американської техніки буде використаний терористами в пропагандистських цілях.

У свою чергу сенатор Марко Рубіо заявив, що був шокований, коли побачив американське озброєння в руках терористів.

Він зажадав від міністра оборони Ллойда Остіна надати Сенату плани по поверненню, або знищення високотехнологічної зброї, захопленого талібами.

За останні 20 років США поставили в Афганістан техніки і озброєнь на $ 83 млрд. Зокрема, афганцям була передана майже 76 тис. Транспортних засобів, 208 літаків, майже 600 тис. Одиниць озброєння, більше 160 тис. Засобів зв’язку і більше 16 тис. Одиниць обладнання для ведення розвідки.