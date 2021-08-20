Чорногорія посилила правила в’їзду в країну, тепер прибувають необхідно мати сертифікат вакцинації від коронавірусу, ПЛР-тест, експрес-тест на антиген, або довідку про перенесений Covid.

Ці правила стосуються як громадян Чорногорії, так і іноземців.

– Дозволено в’їзд лише з одним з чотирьох документів, – повідомив уряд Чорногорії.

ТОж, країна пускатиме до себе осіб із сертифікатом вакцинації від коронавірусу (однією або двома дозами препарату), довідкою з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим не раніше ніж за 72 години до в’їзду, експрес-тестом на антиген, зробленим не раніше ніж за 48 годин або довідкою про перенесений коронавірус в період не пізніше ніж за 14 днів до поїздки, і не раніше ніж за 180 днів до неї.

Нові умови перетину кордону не торкнуться громадян, які приїжджають з Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговини, Албанії, Косово і Північної Македонії.

– Театри, музеї, галереї можна відвідати за умови пред’явлення одного з чотирьох медичних документів, – повідомляє уряд.

Передбачається, що заходи будуть діяти до 10 вересня.

Ще у кінці березня уряд Чорногорії повідомив, що обговорює план із зняття обмежень і відновлення іноземного туризму у 2021 році.

Джерело: Балканський оглядач