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Абрамова Юлія |

Напад на Капітолій США не був змовою – ФБР

Напад на Капітолій США не був змовою – ФБР

ФБР не знайшло доказів того, що напад 6 січня на Капітолій США був результатом організованої змови щодо скасування результатів президентських виборів.

Хоча федеральні чиновники заарештували понад 570 передбачуваних учасників, ФБР вважає, що насильство не було централізовано координоване ультраправими групами чи видатними прихильниками тодішнього 45-го президента США Дональда Трампа.

– 90-95% із цих людей є випадковими. Не було великої схеми з Роджером Стоуном, Алексом Джонсом та всіма цими людьми, щоб штурмувати Капітолій і брати заручників, – сказав колишній високопосадовець правоохоронних органів.

Оперативник-республіканець Стоун, відомий як Брудний Хитрун, і засновник радіошоу та веб-трансляції Джонс – це союзники Трампа, що були причетні до подій у Вашингтоні 5 січня, за день до заворушень.

Слідчі ФБР виявили, що осередки протестувальників, включно з послідовниками ультраправих, мали на меті проникнути в Капітолій. Але вони не знайшли жодних доказів, що у групи були серйозні плани щодо того, що робити, якщо вони проникнуть всередину.

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Штурм Капітолію

Штурм Капітолію відбувся 6 січня 2021 року, коли прихильники 45-го президента США Дональда Трампа увірвалися до будівлі, де засідає Конгрес, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів, перемогу на яких здобув Джо Байден.

Тоді внаслідок сутичок загинули п’ятеро людей, зокрема поліцейський.

Джерело: The Бабель

Фото: Depositphotos

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