Бойовики Талібану на заході Афганістану вбили одного і тяжко поранили ще одного близького родича журналіста видання DW.

Керівництво медіакомпанії повідомило, що таліби шукали журналіста, який в даний час вже переїхав до Німеччини. Інші його родичі змогли врятуватися останньої миті. Наразі вони ховаються від талібів.

Генеральний директор DW Петер Лімбург обурений фактом вбивства родичів журналіста. Він закликав уряд Німеччини до рішучих дій.

– Вбивство родича одного з наших співробітників Талібаном демонструє наскільки небезпечно журналістам і їхнім родинам перебувати в Афганістані в даний час, – сказав він.

Наразі таліби займаються пошуком журналістів в Афганістані. В Кабулі і провінціях бойовики приходили з обшуками до будинків родичів як мінімум трьох співробітників медіакомпанії.

DW разом з іншими німецькими ЗМІ у відкритому листі закликала уряд ФРН підготувати екстрену візову програму для місцевих журналістів, які працювали в Афганістані для німецьких видань, а також членів їх сімей.

Наступного тижня відбудеться віртуальна зустріч лідерів G7 у зв’язку з ситуацій в Афганістані. Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив це питання в режимі відеоконференції з главами МЗС країн Великої сімки – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та верховним представником Євросоюзу.

Джерело: DW