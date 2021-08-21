Німеччина в останній момент змінила свого представника на першому саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня у столиці України.

Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. За її словами, Німеччину представить федеральний міністр економіки та енергетики Петер Альтмаєр.

Вона зазначила, що Альтмаєр – довірена особа канцлера Німеччини Ангели Меркель. Крім цього, він раніше обіймав посаду глави Федеральної канцелярії.

Федеральний міністр закордонних справ Хайко Маас, який повинен був представляти Німеччину на саміті, вимушено скасував свою участь у Кримській платформі через складну ситуацію на території Афганістану.

Проте посол наголосила, що тема енергетичної безпеки, пов’язаної з будівництвом Північного потоку-2, буде на порядку денному міністра у рамках саміту.

Станом на 21 серпня, 45 країн підтвердили свою участь у Кримській платформі. Серед них 15 держав представлять особисто президенти.