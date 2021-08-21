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Юлія Захарченко |

Україна евакуювала з Афганістану групу своїх та іноземних громадян

Україна евакуювала з Афганістану групу своїх та іноземних громадян

Україна евакуювала своїх та іноземних громадян з території Афганістану, де наразі спостерігається складна ситуація через захоплення влади Талібаном.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

У результаті проведення спеціальної операції Міністерства оборони України з Афганістану евакуювали групу громадян нашої та інших держав.

За даними міністерства, наразі за результатами переговорів з екіпажем літака відомо, що авіасудно перебуває у безпечному повітряному просторі та прямує до України.

У міністерстві зазначили, що операцію здійснили патріоти та професіонали, які виконують складні завдання не заради слави, а в ім’я України.

Сьогодні український військово-транспортний літак Іл-76МД вилетів з аеропорту Кабула в Афганістані. Близько 10.00 ранку літак перебував на аеродромі Ісламабад, розташованому на території Пакистану.

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