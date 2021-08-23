Афганська провінція Панджшер, що не скорилася талібам, готова як до переговорів, так і до війни

Рух опору Талібану, що контролює провінцію Панджшер, висловлює готовність як до коаліції з талібами, так і до війни.

Лідер руху Ахмад Масуд в інтерв’ю газеті Аш-Шарк аль-Аусат заявив, що готовий і до переговорів, і до того, щоб захищатися до останнього.

– Ми готові брати участь в інклюзивну уряді з талібами. Однак неприпустимо формування уряду, націленого на екстремізм. Це було б загрозою і для Афганістану, і для регіону, і всього світу, – сказав він.

Британська телерадіокорпорація BBC зазначає, що, за словами представника руху, воно в даний час налічує дев’ять тисяч бійців.

Ахмад Масуд – син національного героя Афганістану Ахмада Шаха Масуда, який також виступав проти талібів і був убитий, за офіційною версією, Аль-Каїдою.

Таліби в середині серпня взяло під контроль територію Афганістану, в тому числі Кабул. Екс-президент Ашраф Гані покинув країну і зараз перебуває в ОАЕ.

Повідомлялося про початок переговорів талібів, спрямованих на формування відкритого і інклюзивної ісламського уряду.