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Юлія Захарченко |

Ситуація в Афганістані: біля аеропорту Кабулу загинуло семеро людей

кабул афганістан аеропорт

Згідно з даними Міністерства оборони Великої Британії, біля аеропорту Кабулу загинуло семеро людей. За даними уряду, ситуація залишається складною, проте влада намагається врегулювати її.

– Наші щирі співчуття сім’ям семи афганських мирних жителів, які, на жаль, загинули у натовпі в Кабулі, – сказав прес-секретар Міноборони.

За його словами, обстановка біля аеропорту Кабулу залишається надзвичайно складною, проте уряд робить все можливе для того, щоб розв’язати цю проблему якомога безпечніше для людей.

Що відбувається в Афганістані

Напередодні США вивели свої війська з території Афганістану, пояснивши це рішення тим, що американські військові виконали всі поставлені перед ними завдання.

Після масового виведення військ представники Талібану увірвалися в Кабул та захопили місто, змусивши президента Афганістану покинути країну.

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Талібан – радикальний ісламістський рух, який виник у 90-х роках після виведення радянських військ з території Афганістану.

Представники руху нерідко вдаються до жорстких публічних покарань людей, які не згодні з їхньою ідеологією. Серед них – побиття, ампутації та масові страти.

Наразі сотні афганців намагаються покинути країну. У зв’язку з цим біля аеропорту Кабулу відбуваються масові заворушення.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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