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Факти / Світ / Світові новини
Юлія Захарченко |

Світ пов’язаний: автор теорії Чорний лебідь про складність пандемій

Нассім Ніколас Талеб

Автор теорії Чорний Лебідь Нассім Ніколас Талеб розповів про головну складність епідемій. На його думку, найбільша проблема пандемій – у тому, що світ пов’язаний.

Про це Ніколас Талеб заявив під час Київського саміту перших леді та джентльменів 23 серпня. Однак він зазначив, що світ у сучасних умовах бореться із наслідками пандемії не так, як раніше.

Для прикладу автор теорії навів Велику епідемію чуми. Він зазначив, що від небезпечного захворювання помирало декілька тисяч людей на день.

Талеб констатував, що швидкість розповсюдження була надзвичайною – за один день чумою могли заразитися жителі декількох населених пунктів, а людство витратило декілька сотень років на те, щоб упоратися із наслідками епідемії.

Однак в сьогоднішніх умовах спілкування людей відбувається не лише наживо, а й у дистанційному форматі завдяки розвитку технологій.

Ніколас Талеб зауважив, що процес подолання наслідків пандемії коронавірусу буде складним, проте сучасне суспільство згодом зможе їх ліквідувати.

Чорний лебідь

Нассім Ніколас Талеб – автор книги Чорний лебідь, в якій йдеться про величезний вплив на історію рідкісних подій, які неможливо передбачити.

У праці дослідник розповідає про людську схильність знаходити прості та оманливі пояснення цих подій у ретроспективі. Це стало відоме як теорія Чорного лебедя.

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Онлайн-трансляція саміту перших леді та джентельменів 23 серпня

Фото: Getty Images

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