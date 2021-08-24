Глава ЦРУ Вільям Бернс таємно зустрівся з лідером талібів

Директор ЦРУ Вільям Бернс таємно зустрівся з одним з лідерів і главою політичного офісу радикального руху Талібан Абдулом Гані Барадаром.

Зустріч відбулася в Кабулі і стала першими переговорами, проведеними на такому високому рівні між представниками США і талібів після захоплення бойовиками влади в Афганістані.

У ЦРУ зустріч не коментують, однак, найімовірніше, сторони обговорювали питання щодо наближення дедлайну, до якого американці повинні встигнути евакуювати своїх військових і союзників з числа афганських громадян – 31 серпня.

США повинні завершити евакуацію всіх своїх громадян, які перебувають на території Афганістану, до 31 серпня. При цьому американський президент Джо Байден повідомляв, що обговорює питання про продовження термінів евакуації американських військових і співпрацювали зі Сполученими Штатами громадян Афганістану з аеропорту Кабула.

У свою чергу, представники Талібану заявили, що США не зверталися за продовженням терміну, і пригрозили Вашингтону військовим відповіддю в разі несвоєчасного виведення військ.

Напередодні для управління Афганістаном терористичний рух Талібан, що захопив владу в країні, заявив, що має намір сформувати раду з 12 осіб.

За інформацією близького до Барадару оточення, місце в раді передбачалося запропонувати Ахмаду Масуду, який після захоплення влади талібами очолив сили опору руху Талібан в провінції Панджшер. Але включення Масуда до складу ради малоймовірно.

Фото: UA.NEWS